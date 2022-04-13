Sağlık Bilimleri Fakültesinden “Kalp Sağlığı Haftası” etkinliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından ‘İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı' dersi sosyal etkinlik projesi dahilinde “Kalp Sağlığı Haftası” etkinliği gerçekleştirildi.

12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından kalp ve damar hastalıkları hakkında bilgi vermek, kalp sağlığı konusunda toplumu bilinçlendirmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırabilmek amacıyla Cumhuriyet Meydanında stant açarak farkındalık oluşturdu. Açılan stantta vatandaşların tansiyon ölçümü yapılarak, boy-kilo bilgilerinden vücut kitle indeksi oranı hakkında bilgiler toparlandı ve kalp sağlığında genetik sorunların olup olmadığı bilgisini alarak kişinin kalp sağlığını değerlendirildi.

Etkinlikte görev alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sebahat Atalıkoğlu Başkan: ”Kalp ve damar hastalıkları hakkında bilgi vermek kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturup toplumu bilinçlendirmek ve topluma sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırabilmek amacı ile 12- 18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası olarak belirlenmiştir. Teknolojik gelişmeler eşliğinde tanı ve tedavi yöntemlerindeki ilerlemelere rağmen kalp ve damar hastalıkları dünyada ve ülkemizde önde gelen ölüm nedenleri arasındadır. Kalp hastalıklarının giderek artış göstermesi ile birlikte koruyucu sağlık önlemlerin değeri daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Sağlıklı beslenme, aşırı tuz kullanımının önüne geçilmesi, düzenli sağlık kontrolleri fiziksel aktivite, uyku düzenin kontrol altında tutulması, aile ve sosyal çevre ile kaliteli zaman geçirmek kalp sağlığını koruma tedbirleri arasında yer almaktadır ” dedi.