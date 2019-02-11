Sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi verildi

Sağlık Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile işitme engelli bireylerin daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla başlatılan, "Sağlık Personeline Yönelik İşaret Dili Eğitimleri"nin ikinci grup eğitimleri tamamlandı.

Eğitimlerini tamamlayan personele Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ünsal Sarıoğlu ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İlknur Olcaş'ın katıldığı tören ile katılım sertifikaları verildi. sertifika almaya hak kazanan sağlık personelleri işitme engelli vatandaşlara hizmet verecekler. Sunulan sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanmaları, sağlık problemlerini etkin bir şekilde anlatmalarında kolaylık sağlanması ve tedavilerinin ivedilikle yapılmasında etkin bir rol alacaklar.

Aynı zamanda sertifikalı çalışanlar işitme engelli vatandaşın hastaneye başvuru yapması itibariyle sağlık probleminin ilgili alanı neresi olursa olsun ihtiyaç halinde acil servis, poliklinikler, ameliyathane, ağız/diş, iş ve işlemlerin yapıldığı her bölümde kolaylıkla sunulan sağlık hizmetinden faydalanabilecek.