Sağlık çalışanlarından oluşan koro 14 Mart Tıp Bayramı konseri verdi

Erzincan'da 14 Mart Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarından oluşan koro eşliğinde konserle kutlandı.

Erzincan il protokolü, Prof.Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde düzenlenen konser öncesi sağlık çalışanların özverili çalışmalarını ve sahada ki mücadelelerini anlatan fotoğraf sergisini gezdi. Daha sonra konser programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol konuşmaların ardından doktorundan hemşiresine, idarecisinden şoförüne kadar birçok farklı alanda hizmet veren sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği korosu, birbirinden değerli Erzincan, Sivas, Elazığ ve Erzurum türkülerini katılımcılarla birlikte söyleyerek keyifli anlar yaşattı.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen konser vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı.

Konsere il protokolünün yanı sıra sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.