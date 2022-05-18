Sağlık ekiplerinden kene bilgilendirmesi

Erzincan'da sağlık ekiplerince vatandaşlar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan keneler hususunda bilgilendiriliyor.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince, ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kenelerde artış gözlenmesi, bu hastalığa sebep olan kenelerden nasıl korunulması gerektiği ve kene tutulmalarına karşı ne yapılması gerektiği konusunda ilçe merkezi de riskli alanlar başta olmak üzere merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerde Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görevli sağlık personelleri tarafından kahvehane, cami, okul vb. toplu alanlar olmak üzere saha eğitimlerine Bahçelievler İlkokulu, Tatlısu köyü ve Yalınca Ortaokulundan başlanıldı. Mayıs ayı boyunca eğitim çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.