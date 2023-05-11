Sağlık için pedal çevirdiler

Erzincan'ın Tercan ilçesinde “Sağlık İçin Hareket Et Günü” etkinlikleri çerçevesinde Tercan İlçe Devlet Hastanesi koordinasyonunda, toplumda fiziksel aktivite düzeyini arttırmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yerleştirmek amacıyla bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aslan İskender, İlçe Emniyet Müdürü vekili Komiser Muhammed Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Yusuf İslam Çongara, sağlık personelleri ve öğrenciler katıldı.

“10 Mayıs Sağlık için Hareket Et” etkinlikleri dahilinde bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin, düzenli fiziksel hareketin obezite ile mücadelede çok önemli rol üstlendiğini belirterek, özellikle sağlık çalışanlarının, düzenli fiziksel aktivite içinde bulunarak vatandaşlara örnek olması gerektiğini söyledi.

Dr. Tekin, ilçede yaşayan gençleri hareketli yaşama ve spor yapmaya davet etti.