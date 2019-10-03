Sağlık idarecilerinden hastane servislerine ziyaret

Erzincan'da sağlık yetkilileri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin servislerinde ziyaretlerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Babürşah Taşlı, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen tarafından “Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” ile 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı stant, Kadın Doğum, Çocuk Poliklinik ve Servis ziyaretleri gerçekleştirildi.

Başarılı anne sütü ve emzirme uygulamalarından dolayı 2014 yılından itibaren “Bebek Dostu Hastane” unvanına sahip Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2019 yılında hizmete açılan ve ülkemizin sayılı hastanelerinde bulunan laktasyon ve relaktasyon polikliniğini de ziyaret edildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, ziyarette hastalarla sohbet ederek taleplerini dinledi.