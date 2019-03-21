Sağlık Kuruluşlarına tıbbi atık semineri verildi

Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi Toplantı Salonunda ‘'Tıbbi Atıkların Yönetimi Esasları ve Sağlık Kuruluşu Uygulamaları'' konulu seminer düzenlendi.

Yapılan seminere İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan İl ve İlçe Hastaneleri, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi birimlerinin sorumluları ve atık yönetiminden sorumlu personelleri katıldı.

Seminer kapsamında tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi için , atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması, sterilizasyon tesisine taşınması ve bertaraf edilmesine yönelik usul ve esaslar hakkında sunum yapıldı. Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.Entegre Çevre Bilgi sistemi uygulamaları,TABS sistemi,atık gönderim ve yıllık beyan işlemlerinin nasıl yapılacağı sistem üzerinden uygulamalı olarak anlatıldı.