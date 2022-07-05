Sağlık Müdürü Tekin, Kemaliye'de incelemelerde bulundu

Cihan Tekin, Kemaliye İlçe Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak, sunulan sağlık hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cihan Tekin, Kemaliye İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayhan Enes Işık ve hastane yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yöneticilerden bilgi alışverişinde bulunan Tekin şikâyetleri de yerinde dinlendi. Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarını mesai başında ziyaret ederek sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, sağlık hizmeti alan hastalarla yakından ilgilenerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gerçekleşen incelemelerde, İl Sağlık Müdürü Tekin'e Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Yasin Bigin eşlik etti.