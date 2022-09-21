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Sağlık personeline uygulamalı eğitim

Erzincan’da İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı istasyonlarda görev yapan sağlık personeline uygulamalı eğitim verildi.

Erzincan'da İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı istasyonlarda görev yapan sağlık personeline uygulamalı eğitim verildi.


Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı istasyonlarda görev yapan sağlık personellerine yönelik, habersiz olarak simülasyon uygulamaları ve canlandırmaları eşliğinde belirlenen adreslerde vaka verilerek, denetim yapılmaya başlandı.


Denetimlerin amacının sağlık personellerinin her daim her vakaya hazırlıklı olup müdahale etmelerini sağlamak olduğu kaydedildi.

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