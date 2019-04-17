Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Ödül töreni yapıldı

Erzincan'da düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay arasında yapılan protokol gereği, öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması tamamlandı. Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması, edebi ve görsel kategori olarak 2 ana dalda yapıldı.

İlkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere her kademedeki okullarda öğrenciler yarışmaya katıldı. Edebi ve görsel kategoride dereceye girenlerin ödül töreni Erzincan Öğretmenevi Çok Amaçlı Salonda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Dereceye girenler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün elinden aldıktan sonra toplu fotoğraf çektirdiler.