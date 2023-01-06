Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş ve sanatsal faaliyetlerine devam etmekte olan Sahne Tiyatrosu, Erzincan'da 2023 yılının ilk tiyatro perdesini çocuklar için açtı.

2 ve 4 ocak tarihlerinde 8 seansta sahnelenen “Alican'ın Rüyası” isimli çocuk oyunu küçüklerin olduğu kadar büyüklerinde beğenisi ve ilgisiyle izlendi. Senaryo yazarlığını ve oyun yönetmenliğini Sıla Yılmaz'ın yaptığı çocuk oyununda; günümüz teknolojisini yoğun yaşayıp, bunu olumsuz olarak kullanan küçük bir çocuğun başından geçen olaylar ders verilecek nitelikte işlenerek çocuklara anlatıldı.

Tek perde olarak oynanan tiyatro oyunu Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro salonunda ücretsiz olarak 5-9 yaş arası bin 940 seyirciye ev sahipliği yaptı.