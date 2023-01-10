İhlas Haber Ajansı

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Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,3 azaldı

TÜİK, kasım ayı sanayi üretim endeksini paylaştı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,3 ve aylık yüzde 1,1 azaldı.


Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,9 azaldı.


Sanayi üretimi aylık yüzde 1,1 azaldı


Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.


Sanayi beklentilerden fazla daraldı


Sanayi üretim endeksi ekim ayında yıllık 2,5, aylık ise 2,4 artmıştı. Ekonomistler kasım ayında sanayi üretiminin yüzde 0,5 daralmasını bekliyordu.

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