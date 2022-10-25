Sansa da hainlere fırsat vermeyen Aşık Rahmani'nin şehadetinin 29'ncu yılı

Erzincan'ın Sansa geçidinde, teröristlerce pusuya düşürülen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Aşık Ali Rahmani'nin şehadetinin 29'ncu yılına girildi.

Aşık Ali Rahmani, 25 Ekim 1993 tarihinde Konya Aşıklar Bayramına katılmak için Konya'ya giderken, Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa deresinde PKK'lı teröristler tarafından haince şehit edildi. Rahmani'yi taşıyan otobüs akşam 19.30'da Sansa Deresi'ne gelir. Yol, bölücü eşkıyalar tarafından kesilmiştir. Üç otobüs ve pek çok vasıta beklemektedir. Rahmani'nin de içinde olduğu otobüs durdurulur. Teröristler otobüse çıkıp yolcuları silahlarının dipçikleriyle indirirler. Sıra Ali Rahmani'ye gelince, Aşık elindeki asayı teröristin suratına indirir. Neye uğradığını şaşıran terörist, silahın dipçiliğini aşığın çenesine var gücüyle vurduktan sonra tekmeyle otobüsten aşağı iter. Yaşlı ve sakat aşığın çenesi ve dizi kırılmıştır. Buna rağmen 2 genç kadın öğretmeni beraberlerinde sürükleyerek götürmek isteyen teröristlerin üzerine yürür. Erzurumlu şehit Aşık Rahmani ‘Ölümden korkmayın. Ecel gelmişse kaçamayız. Bu çapulculara yalvarmayın' diye bağırıyordu. Kurşunlar Ali Rahmani'nin başına, sol göğsüne ve sağ kasığına denk gelir. Rahmani, burada salâvat getirdikten sonra şehit düşer.