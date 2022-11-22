İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sararan ve dökülen yapraklar görsel şölen oluşturdu

Erzincan’da sonbaharın geride kalmasıyla beraber sararan ve dökülen yapraklar caddelerde kartpostallık görüntü oluşturdu.

Erzincan'da sonbaharın geride kalmasıyla beraber sararan ve dökülen yapraklar caddelerde kartpostallık görüntü oluşturdu.


Erzincan'da kış aylarının gelmesiyle birlikte sararan ağaç yaprakları caddeler ve sokaklara dökülmeye başladı. Sarı ve turuncu çalan renkler, sokaklarda kartpostallık görüntü oluşturdu. Kentte Ordu Caddesinde yürüyen vatandaşlar, eşsiz manzara ile beraber olmak için park ve bahçelere ilgi gösterirken sararan yaprakların arasında yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar da, eşsiz manzarayı fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.