Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor

Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ayçiçeği tarlaları sarıya boyandı. İlkbaharda ekilen bitki, temmuz ayında yüzünü gösterdi. Çiftçiler ise ton fiyatının 13 bin TL bazında açıklamasını bekliyor. Ağustos ayının sonuna doğru hasadı yapılacak ayçiçeği insan ve hayvan beslenmesinden sanayi sektörüne kadar birçok yerde kullanılıyor.

Son yıllarda üretimin arttığı Çayırlı'da halk arasında gündöndü olarak da anılan ayçiçeği tarlaları ilçeye giden güzergâhı adeta sarıya boyadı. Fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı olan sarı renkli Ayçiçek tarlaları, görsel bir şölen sunuyor.

Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldiğini söyleyen fotoğrafçı Esra Erdoğan, “Birkaç gün önce bu güzergâhı kullanan arkadaşlar görsel şölen sunan bu tarlaları görünce durup cep telefonuyla fotoğraf çekilmişler, sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı. Bizde gördük burasının Çayırlı yolu istikameti olduğunu söylediler. Erzincan merkezden atlayıp geldik burada bolca fotoğraf çekiyoruz” dedi.