Seçim için otobüslerle Erzincan'dan yola çıktılar

İstanbul'da pazar günü yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Erzincan'daki vatandaşlar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a destek vermek için otobüslerle yola çıktı.

23 Haziranda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy kullanan ve memleketleri Erzincan'da tatilde bulanan vatandaşlar, tatillerini yarıda kesti. AK Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen programla vatandaşlar, kendileri için tahsis edilen 37 otobüse binerek yola çıktı. Binali Yıldırım'a destek vermek için yola çıkan vatandaşlar yaklaşık 12 saat süren 1043 kilometre yol gitti.

AK Parti Erzincan İl Başkan vekili Çetin Özyurt, Yüksek Seçim Kurulu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edilerek seçimin yeniden yapılması kararı aldıktan sonra hız kesmeden çalışmalarda başladıklarını belirterek, "Çalışmalarımız kapsamında genel merkez teşkilat başkanlığımızın ve il başkanımızın talimatları çerçevesinde oyunu kullanmak için İstanbul'a dönmek isteyen seçmenlerimize destek olmak amacıyla seçmen transfer komisyonları oluşturduk" dedi.

İstanbul seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların seçmen transfer komisyonlarına ulaşabilmesi amacıyla Türkiye genelinde her il için telefon ve mail adresleri belirlediklerini ifade eden Özyurt, "İstanbul'da oy kullanacak seçmen hemşehrilerimiz il ve ilçe başkanlıklarının yanı sıra AK Parti genel merkez iletişim merkezine ulaşarak da kayıt yaptırdılar. Erzincan ve ilçelerinden yaklaşık 37 otobüs ile seçmenlerimizi teşkilatımız aracılığı ile İstanbul'a oy kullanmaları için yolcu ediyoruz (ettik) . Bunun haricinde ise yine çalışmalarımız neticesinde yaklaşık 500 kadar seçmen vatandaşımız da kendi imkanları ile İstanbul'a gitmiş bulunmaktadır" diye konuştu.