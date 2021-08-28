Şehir genelinde mazgallar temizleniyor

Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri müdürlüğü ekipleri, olası yağışlar sonrasında tıkanma, sel ve koku gibi nedenlerden dolayı şehir genelinde tüm cadde ve sokaklarda bulunan tüm mazgalları temizliyor. Mazgal demirleri kaldırılarak içerisinde su geçişini engelleyen gelişigüzel atılan çöpler, kuru ağaç dalları, toprak, hafriyat kalıntıları ve çeşitli materyaller temizleniyor. Yapılan çalışmalar ile hatların sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanırken, yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olası su baskınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Bahattin Kalkan; “Yağmur suyu hatlarında ve mazgallarda su geçişini engelleyen atıkları temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Şehir genelinde başlattığımız temizlik çalışmalarımız ile amacımız kış aylarında yaşanması muhtemel yağışlar öncesi olası su baskınlarını önlemek ve su geçişini sağlıklı bir şekilde sağlamak. Yoğun yağışlarda en büyük sorun yerlere atılan çöpler. Bu konuda vatandaşlarımızın yerlere çöp atmamaları yönünde daha duyarlı olmalarını talep ediyoruz.” dedi.