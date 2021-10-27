Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Zengin: "Şehitler; millet olma bilincinin temel yapı taşıdır"

Dernek çalışmaları hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibine bilgiler veren Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, kentte Şehit Aileleri Koruma Derneğince yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında birçok mahalleye tekstil atıklarının çöpe atılmadan değerlendirilmesi için giysi kumbarası konulduğunu kaydetti. Eski ve giyilmiş eşya, nevresim, yatak, yorgan, yastık kılıfı, ayakkabı ve okul çantası gibi tekstil ve tekstil bazlı ürünleri çöp yerine mahallelere konulan giysi kumbaralarına bırakmalarını ifade eden Zengin, “Bu proje ile şehrin değişik noktalarında tekstil atığı toplama kumbaraları konuldu. Bu katma değer çöpe atılacak malzemeden olunca daha da bir önem arz etmektedir. Atık tekstil dönüşümü ülkenin çöp dağlarının eritilmesi noktasında büyük çaba ve gelişme sağlanmasına sebep olacak. Tüm kullanılmayan tekstil ve tekstil bazlı ürünlerin geri dönüştürülmesi için toplanması noktasında Erzincan'ımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Kullanılmayan, tekstil ürünleri ayakkabılar, montlar çöp yerine şehirde oluşturulan tekstil ürünleri toplama kumbaralarına bırakılmalıdır. Bu atıkları ayrıştırıp tekrar ülke ekonomisine kazandırıyoruz. Benim eskilerimle ne olacak diye düşünmeyin. Herkesin eski kumaşlarına, nevresim, yorgan kılıflarına, eski elbise, kullanılmayan ayakkabılar gibi tekstil ve tekstil bazlı ürünlerine tekrar ekonomiye kazandırmak üzere talibiz” dedi.

Konuşmasında "Şehitler; millet olma bilincinin temel yapı taşıdır" diyen ve vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan Aziz şehitleri yad ettiklerini kaydeden Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, “Şehitlik, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunun bir göstergesidir. Tüm çağlara şahit olan şehitlerimizin neden ve niçin şehit olduğunun bilincinde olmak millet şuurunun doğal bir sonucudur. Bu şuurla Aziz şehitlerimizin geride bizlere emanet ettiklerine, yakınlarına anne, babasına, kardeşlerine gereken hassasiyetin gösterilmesi de bu necip milletin üzerinde, şehitlerimizin bir hakkıdır. Bugüne dek vermiş olduğumuz Aziz şehitlerimizi, bir kez daha saygı ve şükranla anıyor, yüce Allah'tan rahmet diliyorum.” ifadelerine yer verdi.