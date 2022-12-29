Şehit ailesine ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas eşiyle birlikte Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ailesine ziyarette bulundu.

Makas çifti, Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret ettiler. Şehidin eşi ile bir süre görüşen, istek ve sorunlarını dinleyen Vali Makas, “Şehitlerimizin emaneti olan değerli aileleri başımızın tacıdır. Hem devlet olarak hem de millet olarak her zaman yanlarındayız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim” dedi.

Daha sonra, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Yeşilyurt ailesini ziyaret eden Makas çifti, Yeşilyurt ailesinin bireyleri ile bir süre sohbet ederek, ailenin istek ve taleplerini dinlediler.