Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulunun TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve sergi açılışı gerçekleşti

Destekleme Programı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve sergi açılışı yapıldı.

Fuarda sergilenen projelerin sunumu Okul Müdürü Ercan Sak'ın rehberliğinde proje yürütücüsü, 75 okul öğrencisi, 21 danışman öğretmen ile gerçekleşti. Birçok öğrenci velisinin de katılım sağladığı fuarda pandemi koşulları sebebiyle katılımcılar grup şeklinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek salona alındı.

Yürütücülüğünü Vural Çukadar'ın yaptığı Bilim Fuarında araştırma türünden 10, incelemeden 5 ve tasarım türünden 10 proje çeşidi olmak üzere toplamda 25 proje sergilendi. Tematik alt proje alanlarına göre ilgili fuarda; Ekolojik Dengeden 4, Kültürel Miras ve Değerler Eğitiminden 5, Algoritma ve Robotik ve Kodlamadan 2, Biyotaklit, Biyoçeşitlilik, Görsel ve İşitsel Sanatlar, STEM, Yenilenebilir Enerji, Bilim Tarihi ve Felsefesinden 1 proje sergilendi.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün açılışı yapılan fuar ile ilgili yaptığı konuşmada, "Bilim fuarları sayesinde farklı disiplinlerde proje kültürünü küçük yaşlarda öğrenip ileriki yaşlarda bilimsel çalışmalar yapılmakta. Öğrencilerimizin soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu proje kültürü okulumuzda her sene katlanarak devam etmektedir. Bu sergide emekleri olan değerli idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin kıymetli çalışanlarına teşekkür eder, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan fuarda Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni ve İl Zümre Başkanı olan Süheyla Gül ve Rafet Yılmaz'ın koordinasyonunda ildeki bütün Teknoloji Tasarım öğretmenlerinin ürünlerinin sunumu yapıldı.

Serginin açılışını Vali Mehmet Makas ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün gerçekleştirdi.

Fuara ve sergiye Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın yanı sıra İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul müdürleri, öğretmenler, okul öğrencileri ve davetliler katıldı.