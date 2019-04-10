Şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca Şehit Uzman Çavuş Serdal Güneş için Erzincan'da ki Camii Kebir Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde tespit edilen dinamitlerin imhası esnasında kazaen şehit olan Uzman Çavuş Serdal Güneş için ilimizde Mevlid-i Şerif okutuldu. Akşam namazına müteakiben Erzincan Camii Kebir Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sayın Hasan Aksoylu, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.