Şeker Dairesi Başkanı Hasdemir, pancar üreticileri ile bir araya geldi

Mehmet Hasdemir Erzincan Pancar Üreticileri ile bir araya geldi. Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Mehmet Hasdemir, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti. Daha sonra Erzincan Şeker Fabrikasının ziyaret edilmesinin ardından fabrika toplantı salonunda Dr. Mehmet Hasdemir, İl Müdürü Murat Şahin, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karaca, Erzincan Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, Pancar Ekicileri Kooperatifini Yönetim Kurulu Başkanı Galip Doğançay ve pancar üreticileri katıldı.

Erzincan Albayrak Şeker Fabrikasının organize ettiği toplantıda, pancar üretiminin sürdürülebilirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Erzincan'ın Şeker Pancarı üretimi, üreticilerin yaşadıkları sorunlar ve yapılacak olan yenilikler ile demonstrasyon çalışmaları hakkında görüşme yapıldı.

Erzincan çiftçileri, NBŞ kotasının yüzde 2.5'a indirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanına teşekkürlerini bildirdiler. Erzincanlı üreticiler olarak şeker pancar üretiminin öneminin farkında olduklarını belirtiler.

Üreticiler sorunları ve taleplerinin dinlenerek, pancar üretiminin arttırılması hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Görüşme, üreticilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.