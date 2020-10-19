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Şeker fabrikasında buhar kazanı patladı: 2 yaralı

Sukkar Erzincan Şeker Fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlamasında 2 işçi yaralandı.


Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Talip Kaban Bulvarı üzerinde bulunan şeker fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işçilerin çalışma yaptığı esnada su basıncından kaynaklı buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamada Mahsuni Bal ve Orhan Mutlu isimli işçiler yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında yanık oluşan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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