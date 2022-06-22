İhlas Haber Ajansı

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Sel felaketi sonrası bakım onarım çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde hasar gören su isale hatlarında bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Erzincan'da geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde hasar gören su isale hatlarında bakım onarım çalışmaları devam ediyor.


Belediye ekipleri sel felaketi sonrası hasar gören su isale hatlarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Geçit Yerleşkesine gelen su isale hattının 19. km'sinde meydana gelen hasar için çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 3 km olan hasarlı bölge için tadilatlar yapılarak kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Su kuyuları ve şehir merkezinden çekilen hat ile geçici olarak bölgenin su ihtiyacı karşılanıyor.

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