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Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Geçtiğimiz yıl Covid-19’dan vefat eden Erzincan Merkeze bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün 1.

Geçtiğimiz yıl Covid-19'dan vefat eden Erzincan Merkeze bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.


CHP Erzincan İl Teşkilatı tarafından düzenlenen organizasyonla Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün sene-i devriyesinde mezarı başında anılarak dualarla yâd edildi.


CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, “Saygıyla özlemle anıyoruz. Seni Unutmayacağız güzel insan. Toprağın bol mekânın cennet olsun. Yattığı yer incitmesin. İnşallah.” dedi.

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