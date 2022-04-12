Şengül: “Patates soğan hikâyesi yeni değil”

TYB Erzincan Şubesinin haftalık programları devam ediyor. Haftanın konuğu olan Yaşar Murat Şengül, 12 Eylül 1980 darbesi öncesini araştırdı. Yaptığı çalışmada darbe sürecine sokulan ülkede hangi yöntemlerin uygulandığını anlattı.

Programda konuşan Şengül, “Darbe öncesinde yapılan uygulamalarla halkın canından bezdirildiği, var olan ürünlerin stoklandığını, sigaradan akaryakıta kadar her şeye zam geldiğini, kömürün karneye bağlandığını, elektrik kesintilerinin arttığını, fabrikaların üretiyor olmasına rağmen şeker üretimi yokmuş gibi halka yansıtıldığını görüyoruz. Devletin bakanı Erzincan Şeker Fabrikasının çalışmadığını söylerken, Erzincan Şeker Fabrikasının Müdürü Bakana rağmen fabrikada üretimin devam ettiğini açıklamıştı. Bunu gazeteler yazmış ve daha sonrada yalanlamamıştı. Yokluğun derecesini anlatmak için dönemin belediye başkanı halka ‘Yediğinizi, içtiğinizi, masraflarınızı üçte bire düşürün' diyerek basına açıklamalarda bulunmuş, halk darbeye hazır hale getirilmiştir.” dedi.

Murat Yaşar Şengül konuşmasının bir başka bölümünde ise: “Darbeye zemin hazırlamak için patates ve soğan fiyatları oldukça yükseltilmiş, esnaf ve halkın yüksek fiyatlarla karşı karşıya getirilmesi sağlanmıştır. Esnaf ve vatandaşlar arasındaki kavgalar gazete sütunlarına yansımaya başlamıştır. Halk durum ile ilgili şikâyetlerini üst mercileri taşıyarak şikâyetler darbenin gerekçelerinden birisi haline getirilmiştir. Çok soğuk geçen kış ve yakıt sıkıntısı sebebiyle bazı hastalıklar artmış, o da şikâyet sebeplerinden birisi haline getirilmiştir. Gazete köşelerinde ‘Doğu Ekspresinin mazotu bitince yolcular donma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı' haberleri durumun vahametini göstermesi açısından darbenin önemli kilometre taşlarından birisini oluşturmuştur.” diye konuştu.

Programın sonunda dinleyicilerden gelen soruları da cevaplayan Murat Yaşar Şengül, darbenin öncesinde ve sonrasında ülkede herhangi bir yatırım yapılmadığı gibi, yatırımların önünün açılmasına yönelik çalışmalar yapıldığına da şahit olmadıklarını söyledi.

Programı akademisyen, yazar ve vatandaşlar izledi.