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Seralara teknik gezi düzenlendi

Erzincan’da örtü altı yetiştiricilik yapan üretici seralarına teknik gezi düzenledi.

Erzincan'da örtü altı yetiştiricilik yapan üretici seralarına teknik gezi düzenledi.


Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Erzincan merkezde örtü altı yetiştiricilik yapan üretici seralarına teknik gezi düzenledi. Düzenlenen teknik geziye, Üzümlü İlçesinde Ahıska Türkleri için kurulan seralarda örtü altı yetiştiricilik yapan üreticiler ve teknik personel katıldı.


İl Müdürü Murat Şahin, yaptığı açıklamada; “Üreticilerimizin örtü altı yetiştiriciliği konusunda, bitki koruma alanında bilgi sahibi olması ve üreticilerin birbiri ile bilgi alış veriş yapmaları için bu tür gezileri düzenleyeceğiz” dedi.

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