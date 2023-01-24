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Seraların üretime kazandırılması amacıyla proje başvurusu uzatıldı

Erzincan’da Atıl Kalmış Örtü Altı Tesislerin Üretime Kazandırılması Projesinde başvuru tarihi uzatıldı.

Erzincan'da Atıl Kalmış Örtü Altı Tesislerin Üretime Kazandırılması Projesinde başvuru tarihi uzatıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından desteklenen Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Erzincan'da Atıl Kalmış Örtü Altı Tesislerin Üretime Kazandırılması Projesi" çerçevesinde Erzincan merkez ve diğer ilçelerinde bulunan seraların üretime kazandırılması amacıyla yüzde 75 hibeli sera naylonu temini gerçekleştirilecek.


Projeden faydalanmak isteyen çiftçilerin İl Müdürlüğü web sayfasında belirtilen başvuru formu ve ekleriyle birlikte İl Müdürlüğünün Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne 27.01.2023 tarihi saat 17.00'a kadar başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.

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