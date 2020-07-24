İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serinlemek için girdiği gölette boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Erzincan’da yüzmek için girdiği gölette boğulan gencin cesedine ulaşıldı.

Erzincan'da yüzmek için girdiği gölette boğulan gencin cesedine ulaşıldı.


Çayırlı ilçesinde dün 4 kişi serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra Cengiz Yıldız suda kayboldu. Durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan Yıldız'ın bulunması için gölette arama çalışmalarına başladı. Gece saatlerinde ise Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekibi bölgeye ulaşarak arama çalışmalarını sürdürdü. Bugün yapılan çalışmalar sonucu Cengiz Yıldız'ın cesedine ulaşıldı. Yıldız'ın cenazesi ambulansla Tercan Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.