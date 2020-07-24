Serinlemek için girdiği gölette boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Erzincan'da yüzmek için girdiği gölette boğulan gencin cesedine ulaşıldı.

Çayırlı ilçesinde dün 4 kişi serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra Cengiz Yıldız suda kayboldu. Durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan Yıldız'ın bulunması için gölette arama çalışmalarına başladı. Gece saatlerinde ise Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekibi bölgeye ulaşarak arama çalışmalarını sürdürdü. Bugün yapılan çalışmalar sonucu Cengiz Yıldız'ın cesedine ulaşıldı. Yıldız'ın cenazesi ambulansla Tercan Hastanesi morguna kaldırıldı.