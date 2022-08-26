Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde serinlemek için Karasu Nehri'ne giren bir kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, İliç ilçesinde serinlemek için Karasu Nehri'ne giren 36 yaşındaki Mehmet Emin Akgün boğuldu. Dostal-Divriği yol ayrımında bulunan köprünün altında Karasu Nehri'ne giren Akgün, bir anda gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları arama sonucunda Akgün'ün cansız bedenine ulaştı.

Akgün'ün cesedi, İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.