Servis araçları dezenfekte edildi

2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması ile öğrencilerin hijyenli ve güvenli bir şekilde okullarına gidebilmeleri için araçlar korona virüsü başta olmak üzere patojen virüs ve bakteriler üzerinde etkili olan dezenfektanlar ile dezenfekte edildi.

Her hafta, okul servis araçlarının dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılacak olup, dezenfeksiyon sonrası, servis araçları için “Araç Dezenfeksiyon Belgesi” verilecek.