Sevgi Ormanı sevgiyle büyüyor

Salih Erkan İlkokulu ile Melikşah İlkokulu öğrencilerinin 5 yıl önce oluşturdukları sevgi ormanı büyümeye devam ediyor. Her yıl düzenli olarak öğrenciler tarafından ziyaret edilen Sevgi Ormanında fidanların bakımları yapılarak, kuruyan fidanların yerine yenileri dikiliyor. Sevgi Ormanı hakkında bilgi veren Salih Erkan İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, İki kardeş okulun öğrencilerinin oluşturdukları Sevgi Ormanın 2000 metrekare üzerine yaklaşık 600 çam fidanından oluştuğunu belirtti. Her yıl düzenli olarak öğrencilerle birlikte Sevgi Ormanı'na gelerek, fidanların bakımlarını yaptıklarını söyleyen okul müdürü Ahmet Sağsöz, sözlerine şöyle devam etti. “Ormanlar dünyamızın ciğerleri sayılır. Sağlıklı bir yaşam için ormanlar olmazsa olmazlarımızdandır. Bizlerde bu yaşlarda çocuklarımıza orman sevgisini aşılamak amacı ile sevgi ormanımızı oluşturduk. Bizlere fidan temin eden ve bu fidanların dikimi konusunda yardımcı olan Erzincan Orman işletme Müdürlüğü personeline teşekkür ediyoruz.”