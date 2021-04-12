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Sevimli köpeğin kovayla oyunu tebessüm ettirdi

Erzincan’da sevimli köpeğin kaldırımda kovayla dakikalarca oyun oynaması görenlere tebessüm ettirdi.

Erzincan'da sevimli köpeğin kaldırımda kovayla dakikalarca oyun oynaması görenlere tebessüm ettirdi.


Erzincan kent merkezinde kaldırımda yürüyen vatandaşlara aldırış etmeden kovayla oyun oynayan sokak köpeği ilgi odağı oldu. Ağzıyla kulpundan tuttuğu kovayla bir aşağı bir yukarı koşuşturan köpeğin oyununun sırrı dakikalar ilerledikçe ortaya çıktı. Sonradan anlaşıldı ki acıktığı için kovayla mama isteyen köpeğin yanına eczacı hayvan sever yetişti. Eczacının kovaya mama koymasıyla köpeğin oyunu sona erdi. Kovadaki mamayı yiyen sokak köpeğin aç karnını doyurma yöntemi vatandaşların içini ısıttı.

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