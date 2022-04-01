Seyir halinde lastiği yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Türkmenistan'a giden 04 AAK 863 plakalı tırın, Erzincan-Sivas kara yolunda balatalarının aşırı ısınması sebebiyle lastikleri bir anda yandı. Seyir halinde ilerleyen tır şoförü E.Dile irtibata geçen emniyet ve itfaiye ekipleri müdahaleye hazır oldukları Erzincan-Erzurum kara yolu Organize Sanayi mevkiinde tırı durdurup yanan lastikleri söndürdü. Lastikleri yanan tırda maddi hasar meydana gelirken başka bir olumsuzluk yaşanmadı.