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Seyir halindeki tırın balatalarından çıkan duman yürekleri ağza getirdi

Erzincan’da freni boşalıp balatalarından duman çıkan tır, korkuya neden oldu.

Erzincan'da freni boşalıp balatalarından duman çıkan tır, korkuya neden oldu. Tır bir faciaya neden olmadan kontrollü şekilde durdurularak itfaiye ekipleri tarafından soğutma işlemi yapıldı.


Olay, saat 11. 50 sıralarında Sakaltutan Geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlhami Pehlivan idaresindeki 06 JSJ 44 plakalı tır rampa aşağı inerken freni boşalarak balatalarından duman çıkmaya başladı. Bunun üzerine sürücü durumu telefonla polis ve itfaiyeye bildirdi.


Sürücü Pehlivan, frenleme yapmadan kontrollü bir şekilde bir süre seyretti. Daha sonra polis ekipleri bir faciaya yol açmaması için yolu ulaşıma kapatırken tır eğimi azalan yolda durduruldu.


Balatalarından duman çıkan tıra itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.


Sürücü İlhami Pehlivan, herhangi bir kaza olayı yaşanmadan tırı durdurabildiği için şükretti.

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