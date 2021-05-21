İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SGK heyetinden Kaymakam Çelik'e ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tercan İlçe Müdürü Selçuk Özbey ve beraberinde kurum personeli, 15-21 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle Kaymakam Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret ettiler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tercan İlçe Müdürü Selçuk Özbey ve beraberinde kurum personeli, 15-21 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle Kaymakam Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret ettiler.


Özbey, Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler ve çalışmalar hakkında Kaymakam Musa Kazım Çelik'e bilgi verdi.


Kaymakam Musa Kazım Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sosyal Güvelik Kurumu İlçe Müdürü Selçuk Özbey'in şahsında tüm kurum personelinin Sosyal Güvenlik Haftasını tebrik ederek, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.