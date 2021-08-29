Sıcak asfaltta paten süren çocuklar kışın kayak yapmaya hazırlanıyor

Erzincan'da kış sezonunda yapacakları kayak için kondisyon antrenmanları yapan çocuklar, kayak antrenörünün öncülüğünde paten sürüyor.

Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğünde kayak antrenörlüğü yapan Canser Atila, yaz aylarında paten eğitimi verdiği çocukları kış sezonuna hazırlıyor. Geleceğin en iyi kayak sporcularını yetiştirmeyi planlayan Atila, paten kayma eğitimlerinde yetenekli olduğu saptanan çocukları kış aylarında kayak sporu için değerlendiriyor. Erzincan Belediyesinin önündeki beton zeminde çalışmalarını sürdüren çocuklar, kış sezonunun açılması ile birlikte Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde eğitimlerine devam edecek.

“Kış aylarında kayak sporcularımızla antrenmanlarımızı yapıp, yaz aylarında ise bu antrenmanları beton üzerinde uyarlıyoruz” diyen antrenör Canser Atila, “Sporcularımızın yanı sıra normal öğrencileri paten kaydırarak spora teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Paten sürme etkinliğine katılan çocuklar ise, “Arkadaşlarımızla güzel bir etkinlik yaptık. Normalde Ergan Dağı'nda kayağa gidiyoruz. Yazın kar olmadığı için spor amaçlı burada paten yaptık. Bizim için de güzel bir gün oldu. Biz normalde kayak sporcusuyuz, yazın kayma imkanı olmadığı için Erzincan Belediyesinin bahçesinde paten kayıp kışın yapılacak olan kayak yarışlarına hazırlanıyoruz. Buradaki amacımız kışın yaptığımız çalışmaların boşa gitmemesi. Patenin denge ve koordinasyonu kayakta da kullanıldığı için paten sürmeyi bilenlerin kayak yapması çok zor olmuyor. Yazın burada paten sürerek, kışın ise kayak yaparak her mevsim sporun tadını çıkarıyoruz ve bu işin devamını getirerek sporcu olmak istiyoruz. Bu anlamda bizi çalıştıran hocamıza da teşekkür ediyoruz” dediler.