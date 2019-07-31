Sıcak hava Erzincan'da yangınları artırdı

Erzincan'da son günlerde yaşanan aşırı sıcak hava nedeniyle otluk, çalılık ve ağaçlık alanlarda yangınlar arttı.

Sıcaklığın son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, kırsal alanda bulunan otluk ve çalılık alanlarda yangın riskini arttırdı. Haziran ayında normalin dışında gerçekleşen yağışlar nedeniyle çalılık ve otluk alanlarda hızla büyüme gözlemlendiği belirtilerek, “Sıcaklığın artmasıyla birlikte kuruyan bu bitkiler, yanıcı madde etkisi gösteriyor. Çiftçilerin ürünleri için de tehlike arz ediyor. Otluk ve çalılık alanlarda meydana gelen bu yangınlar tarımsal ve ormanlık alanları da etkisi altına alabiliyor" bilgisine yer verildi.

İtfaiye ekipleri, özellikle piknik alanları dışında bulunan bölgelerde piknik yapılmaması, aynı zamanda bu alanlara yanıcı ve parlayıcı özelliği bulunan maddelerin atılmaması konusunda duyarlı olunması gerektiğini belirterek, yangınlara erken müdahale etmek için de vatandaşların, 110 itfaiye hattını arayarak ekiplere haber vermesini istedi.

Öte yandan, Erzincan'da Kurutilek mevkiinde ve Yeşilçat Köyü kırsalında meydana gelen örtü yangınlarında toplamda 65 dönüm arazi yandı.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 3. Ordu Komutanlığına bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler alanın engebeli olması dolayısıyla belirli bir noktadan sonra yürüyerek ulaşabildikleri alanda yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi.

Yangında bitki örtüsü içinde yaşayan çok sayıda böcek çeşidi de telef oldu.