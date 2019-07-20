Sıcaklık artışları kalp krizini tetikliyor

Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, vücudun ısı dengesini koruyabilmek için kalbimizin daha fazla çalıştığını belirterek kalp krizine karşı içinde bulunduğumuz aylarda herkesin daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle birçok kişinin önlem almadan dışarıya çıktığını ya da mecburiyetten aşırı sıcağa maruz kaldığını belirten Dr. Başıbüyük, “İçinde bulunduğumuz aylarda vücudun ısı dengesini sağlamak için kalp daha fazla çalışıyor. Sıcaklıklara bağlı rahatsızlıklar bugünler de fazla nüksetmeye başladı” dedi.

Aşırı sıcakların sadece kalp ve tansiyon hastalarını değil sağlıklı kişileri de olumsuz etkilediğini ve bu günlerde sağlık sorunu olmayan kişilerin de kalp krizi geçirebileceğine dikkat çeken Fatma Başıbüyük, “Kalp krizinin en önemli sebeplerinden biri sıcak ve nemli havadır. Nem ile hava sıcaklığı daha fazla hissedilir. Bu da kişide ani kan basıncı düşüşü ya da yükselmesine neden olabilir. Kalp ve damar hastalarında, yaşlılarda bu ani değişimler kalp krizi ile sonuçlanabilir. Bu risk gençler için de geçerlidir. Bu nedenle içinde bulunduğumuz aylarda beslenmemize ve kıyafetlerimize dikkat edip uzun süre güneşe maruz kalmamak gerekir” diye konuştu.

“Tuz ve elektrolit kaybı kanın pıhtılaşmasına neden oluyor”

Aşırı sıcaklarda kalbin vücut ısı dengesini sağlayabilmek için daha çok efor sarf ettiğini kalp krizinin sebeplerinden birinin de vücuttaki tuz ve elektrolit kaybı olduğunu ifade eden Dr. Fatma Başbüyük, “Bu durumda kanın pıhtılaşma oranı artar. Bu nedenle yazın tükettiğimiz tuz ve su oranı da önemlidir. Yaz boyunca mümkün olduğunca bol sıvı alımına ve özen göstersinler” diyerek mümkün olduğunca saat 10:00-16:00 arası dışarı çıkılmamasını tavsiye etti.