İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıfır Atık Projesi bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da Sıfır Atık Projesi bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Erzincan'da Sıfır Atık Projesi bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin tüm Türkiye'de uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda Erzincan'da bulunan tüm kurumların Sıfır Atık Projesinin, etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması, çalışmaların seri bir şekilde yürütülmesi amacıyla uygulamaya katılım sağlanması, çalışmaların koordine edilmesi, sıfır atık sistemini uygulamak isteyenlere yol gösterilmesi ve destek olunması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü bünyesinde çalışan 110 personele Sıfır Atık Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.