"Sıfır Atık" projesi ile Erzincan daha temiz

Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü "Sıfır Atık" projesi kapsamında, kent nüfusunun yoğun olduğu bölgelere ambalaj atıklarının toplanması için aparatlar yerleştirilerek halkın hizmetine sundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir şu ifadeleri kullandı;

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak atık grupları arasında değerlendirilebilir atıkların çok büyük bir bölümünü oluşturan ambalaj atıklarının nicelik ve niteliklerinin korunarak ekonomik değerlerinden istifade edilebilmesi ile birlikte bu tür atıkların oluşturacağı olası çevre sorunlarının önlenmesi için Bakanlığımızca gerekli hukuki ve teknik düzenlemeler yapılmış, ilgili Avrupa Birliği Direktifi (94/62/EC) ile uyumlu olacak şekilde ilk olarak 2004 yılında, sonrasında ihtiyaçlar dâhilinde belirli aralıklarla yenilenerek yürürlükteki son hali 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 01.01.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe konulmuştur.

Anılan yönetmelik kapsamında insan kaynakları ile birlikte araç-donanım-teçhizat bağlamında yer alan altyapı olanaklarının daha etkin bir şekilde kullanılmasının yanında uygulamalarda elde edilen ilerlemelerin izlenmesi, oluşması muhtemel sorunların tespitine imkân vermesi yönünden ambalaj atıklarının kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması amacıyla yerel yönetimlerce bir yönetim planının hazırlanması gerektiği, anılan planların, bürokrasinin azaltılması ve kaynak verimliliği ilkeleri kapsamında ve belli bir format dahilinde elektronik ortamda hazırlanmasına ilişkin yöntemin Bakanlığımızca geliştirilmiş, Ambalaj Bilgi Sistemi dahilinde hizmete konulmuştur.

Bu kapsamında il Müdürlüğümüz toplantı salonunda ilimiz genelindeki belediyelere ambalaj atıkları yönetimi, atık getirme merkezleri ve sıfır atık projesi konusunda bilgilendirme eğitimi verilerek alınması gereken tedbirler görüşülmüştür. Yapılan toplantı kapsamında ilimizin nüfusun yoğun olan bölgelerine ambalaj atıklarının toplanması için aparatlar yerleştirilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur.”