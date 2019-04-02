Sıfır atık yarışması başlatıldı

Düzenlenen yarışma hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından tüm ülke genelinde çocuklar ve gençler vasıtasıyla Sıfır Atık konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite düzeyinde "Sıfır Atık Yarışması" düzenlemiştir. Yarışma Son Katılım tarihi 02 Mayıs 2019 olup; Çeşitli Dallarda dereceye girenlere ödüller verilecektir. Söz konusu yarışma ile ilgili afişler; Erzincan genelindeki tüm okul ve kampüslerde öğrencilerin görebilecekleri noktalara asılarak ögrencilerimizin bilgilendirilmesi sağlanması konusunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yarışmaya katılmaya tüm gençlerimizi davet ediyorum." dedi.