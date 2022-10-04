Sigara kaçakçısı 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesi çerçevesinde Erzincan'ın Tercan ilçesi D-100 kara yolu üzerinde bulunan Mercan Yol Kontrol ve Arama Noktasında durdurulan yabancı plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan arama sonucunda; yabancı uyruklu 2 şüpheli kişi 860 paket kaçak sigara ile birlikte yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.