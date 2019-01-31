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Sığır Yetiştiriciler Birliği anlaşma yeniledi

Erzincan Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay, Trabzon Kebir Süt ile her yıl yenilenen anlaşmamızı 2019 Yılı için de gerçekleştirdiklerini açıkladı.


Günay, Kebir süte gönderdikleri sütlerin yetiştiricilerden birliğin vasıtasıyla toplanıp çiğ süt analiz laboratuvarımızda gerekli test ve analizleri yapılarak gönderildiğini belirterek, “Kebir süt ile yapılan görüşmelerde günde en az 30 ton göndermek üzere anlaşma yapılmıştır. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

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