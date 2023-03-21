Sigortacılara ve şoförlere “maddi hasarlı trafik kaza tutanağı düzenleme” eğitimi verildi

Erzincan'da sigorta acentesi sahibi/temsilcisi ve ticari araç şoförlerine yönelik “maddi hasarlı trafik kaza tutanağı düzenleme” eğitimi verildi.

Erzincan'da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarında, sürücülerin maddi hasarlı trafik kaza raporunu kendilerinin düzenlemelerine yönelik kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve güvenli trafik ortamının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu'nda, 9 sigorta acentesi sahibi/temsilcisi ve 28 ticari araç şoförüne, maddi hasarlı trafik kaza tutanağı düzenleme ve trafik güvenliği konularında eğitim verildi.

Eğitinde, trafik kazası raporu nasıl tutulur? Kaza tespit raporu nedir? Kaza raporu nasıl olmalıdır? Kaza tespit raporunu nasıl doldurmalısınız? Trafik kaza raporunun bir kopyasının alınması, hangi durumlarda kaza tespit raporu tutulmaz? Raporu doldururken dikkat edilmesi gerekenler gibi konuların üzerinde duruldu.