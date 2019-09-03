Silajlık mısır hasadı Erzincan'da başladı

Erzincan'da yoğun bir şekilde ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı başladı. Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırda bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle verimde 3'te 1 oranında düşüş yaşandı.

Erzincan'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, mısır silajında ilk hasadı yaptı. Çiftçiler hayvanlarının kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları silaj makineleri ile biçmeye başladı.

Merkez Kavakyolu Beldesinde silaj hasadı yapan çiftçiler bu sene yaşanan kuraklık dolayısıyla 3'te 1 oranında verimin düştüğünü belirtti.

Hasat yapan çiftçilerden Kavakyolu Beldesi Gölcük Mahallesi Muhtarı Gürsel Doğan, “Bugün mısır hasadına başladık. Hasadı zor şartlar altına yapıyoruz. Burası 9 dönüm bir arazi, hasat süresi ise 3 saat kadar sürüyor. Kışın hayvanlara yedirmek için silaj haline getireceğiz. Daha sonra kış boyunca hayvanların besin ihtiyacını karşılayacak” diye konuştu.

“İstediğimiz verimi alamıyoruz”

Sezonun kurak geçmesinden dolayı verimin düşük olduğunu ifade eden Çiftçi Cemil Can, “Bugün mısır hasadı sezonunu açtık. İnşallah bereketli olur ama hiç iyi durumda değiliz. İstediğimiz verimi alamıyoruz. Bu sezonda su sıkıntısı çektik. Hasatta ne kadar ürün alırsak onunla yetinmeye çalışacağız. Bu mısırları hayvanlar için silaj hâline getirip yem olarak kullanacağız. Yani hayvanlara yem üretimi yapıyoruz. Yeterli sulama olmadığından dolayı bu sene geçen yıllara göre verim düşük. Sulamadan dolayı mahsulde düşüş yaşadık. Maddi olarak da altından kalkamıyoruz. Mazot ve gübre çok pahalı. Temennimiz sezonun iyi geçip yapmış olduğumuz masrafları kurtarmak oldu ama sezonda iyi geçmedi. Buradaki arkadaşların hepsi yardıma geldi. İmece usulü ile yapıyoruz. İmece usulü yapıyoruz çünkü işçi çalıştırsak altından hiç kalkamayız. Nakliyeciye de para versek mısır olmadığı için hepten sıkıntı yaşarız” dedi.

Can, “Mısır hasadı sezonunu başlattık. Sezon çok da iyi gitmiyor. Sulama iyi yapılamadığı için verim alamadık. Bu yıl geçen yıllara göre üçte bir kaybımız var. Ürün kaybından dolayı ancak maliyeti kurtarabiliyoruz. 2019 yılında biz çiftçiler sadece maliyetine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.