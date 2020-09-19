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Simitleriyle çeyrek asırdır ekmek mücadelesi veriyor

Erzincan halkının yakından tanıdığı ve her gün tablasına aldığı yüzlerce simidi kentin tüm cadde ve sokaklarında gezerek satan “Simitçi Murat” halkın takdirini kazanıyor.


Baş üzerine koyduğu ağırlığa aldırmadan ekmek parası kazanmak için uğraş veren 38 yaşındaki Murat Güzel, sıcak-soğuk yaz kış demeden çalışıyor. İl genelindeki tüm toplu organizasyonlara, konserlerde, tiyatrolarda, maçlarda, mitinglerde, kahvehanelerde simit satarak yaşam mücadelesi veren Murat Güzel, zaman zaman başının üzerinde taşıdığı simitlerle rekora doğru gidiyor. Yüzlerce simidi büyük bir ustalıkla taşıyan Simitçi Murat, simitler bitene kadar evine gitmiyor. Sabah gün doğarken fırına giderek simitlerini alan ve işe koyulan Simitçi Murat şehrin gezmedik yerini bırakmıyor. 13 yaşında simit satmaya başlayan ve 25 yıldır aynı işi büyük bir özveriyle sürdüren Murat Güzel, tüm çevrelere de mücadelesiyle de örnek oluyor.

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