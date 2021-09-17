Sınav günü gürültü kirliliği yapılmaması yönünde uyarı

Erzincan Valiliğinden yazılı bir açıklama yapılarak bu hafta sonu yapılacak olan "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2)” saatlerinde vatandaşların gürültü kirliliği yapmamaları istendi.

Yapılan açıklamada, “T.C. Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ülke genelinde yapılacak olan "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2)” 19 Eylül 2021 Pazar günü, saat 10:15'de 150 dakika olarak tek oturum şeklinde ilimizde ekte belirtilen sınav binalarında gerçekleştirilecektir. Sınav yapılacak binaların yakınında sınav süresince otoların klakson çalmaları, ambulans, itfaiye araçlarının sirenlerinin çalınması, her türlü resmi ve özel törenler vesilesiyle dışarı yayın yapılması, düğün, asker uğurlama vs. konvoylarının oluşturulması, bina yıkım ve hafriyat çalışmaları ile seyyar satıcı gürültüleri ve benzeri her türlü gürültünün yapılmaması gerekmektedir” denildi.