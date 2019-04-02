Şireci "AK Parti Erzincan'da Birinci Parti Olma Özelliğini Korumuştur"

İl Başkanı Şireci yaptığı açıklamada; "Halk iradesinin tecellisi adına bir seçimi daha geride bıraktık. AK Partinin kurulduğu günden bu yana alnımızın AK'ıyla 15 yıldır yerel yönetimlerde halka hizmeti Hakka hizmet sayarak çok büyük hizmetlere imza attık. Bu yerel seçimde de halkımız, ilimiz genelinde Çayırlı, İliç, Tercan, Üzümlü, Refahiye olmak üzere 5 ilçe ve Kargın ile Çadırkaya beldelerinde belediye başkanlık görevine AK Partili adayları layık gördü. Ayrıca il genelinde AK Parti, 17 yıldır olduğu gibi bu seçimde de aldığı oy oranı ile birinci parti olma özelliğini korumuştur. İl ve ilçe teşkilatlarımızla görevimizin başındayız ve halkımızın bu seçimlerde verdiği kararı iyi analiz etmek ve bu doğrultuda çalışmalarımızı şekillendirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Seçim sürecinde AK Partimize gönül vermiş Belediye Başkanımız Sayın Cemalettin Başsoy'a yaptığı değerli çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Mahalle mahalle, ev ev çalışma yürüten gönüllülerimize, mahalle temsilcilerimize, sandıklarda hizmet veren müşahitlerimize ve sandık kurulu üyelerine, gençlik, kadın teşkilatlarımıza, merkez ilçe dahil 9 ilçe ve il yönetimi mensuplarımıza, verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her mensubumuz ellerinden geleni yaparak özveri ile çalıştılar. Şehrimizde, sulh ortamı muhafaza edilerek başarılı bir seçim süreci yaşanmıştır. Süreç boyunca karşılıklı olarak saygı ortamı muhafaza edilmiştir. Halk iradesi tecelli etmiş, demokrasi sonucu şehrimizde 5 yıl boyunca hizmet verecek yerel idareciler belirlenmiştir. Seçim sonucunda, halkın teveccühüne mazhar olan Başta Erzincan Belediye Başkanı olmak üzere, tüm belediye başkanlarına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerine, muhtarlarımıza görevlerine başarılar dilerim. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin Miraç Gecesini tebrik eder, saygılar sunarım." dedi.