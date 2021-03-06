Şireci'den FETÖ'cülerin ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptıkları çirkin saldırılara tepki

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, FETÖ'cülerin ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptıkları çirkin saldırılara tepki gösterdi.

Yurt genelinde olduğu gibi Erzincan'da da sosyal medya üzerinden ve şehir bilboardlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kampanyası başlatıldı.

Şireci konuya ilişkin açıklamasında; "FETÖ'cülerin ABD'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıları sürüyor. Lobi baskısıyla önce senatörlere, sonra da Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi, Erdoğan'ı şikayet ettiren FETÖ'cüler bu sefer de New York'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panolarına, Erdoğan aleyhinde çirkin ifadelerin yer aldığı ilanlar verdi. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir. Bizler Erzincan olarak ülke olarak mazlumların umudu, yegâne liderimiz, annelerin duası, halkımızın güçlü sesi liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'ımızda Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan için destek kampanyası başlattık.

Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor" dedi.